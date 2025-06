Formel-1-Star operiert: Sollte er in Kanada nicht starten, gibt es Probleme

Damit ist auch unsicher, ob Stroll beim Grand Prix von Kanada am 15. Juni starten wird können. Sollte er ausfallen, steht sein Team vor einem Dilemma: Ersatzfahrer Felipe Drugovich (BRA) sollte am selben Wochenende bei den 24 Stunden von Le Mans starten. Zweifellos würde der 25-Jährige ein Formel-1-Debüt dem Langstreckenklassiker vorziehen.

Wutausbruch in der Box

Spekuliert wurde zuletzt, ob der Startverzicht von Stroll in Spanien tatsächlich auf seine Verletzung zurückzuführen war. Denn nach seinem Aus in Q2 soll der 26-Jährige in der Box die Nerven verloren haben. Laut einem Bericht der BBC habe er randaliert und auch das Team beschimpft. Dass sich Stroll dabei selbst an der Hand verletzt habe, wurde vom Team dementiert.