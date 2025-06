Formel 1: Piastri siegt, Verstappen verliert die Nerven

Oscar Piastri gewann den Großen Preis von Spanien und liegt in der WM-Wertung nun schon 10 Punkte vor seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Charles Leclerc wurde mit dem Ferrari glücklicher Dritter vor George Russell.

Fußballstars am Streckenrand

Die größten Stars saßen diesmal nicht im Auto. Teamchef Thomas Tuchel war mit der gesamten englischen Fußball-Nationalmannschaft an der Strecke. Dementsprechend groß war der Rummel um Harry Kane, Jude Bellingham und Kollegen.

Die Kicker sahen einen souveränen Piastri am Start, der die Spitzenposition verteidigte und einen aggressiven Verstappen, der sich an Norris vorbei zwängte. Der vierfache Weltmeister aus den Niederlanden kam früh zu seinem ersten Reifenwechsel an die Box, kam so an Piastri vorbei und übernahm die Führung.