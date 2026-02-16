Kult-Rennen in der Formel 1 nur noch alle zwei Jahre

Die Formel 1 wird doch weiter Station in Barcelona machen. Die Veranstalter der Motorsport-Königsklasse verlängerten den auslaufenden Vertrag mit den Betreibern des Kurses in Montmelo bis 2032. Der Grand Prix von Barcelona-Katalonien wird künftig aber nur noch alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps ausgetragen.

In Barcelona wird in diesem Jahr am 14. Juni gefahren, dann 2028, 2030 und 2032. Auf der Kult-Strecke in Belgien wird ebenfalls in diesem Jahr am 19. Juli, dann 2027, 2029 und 2031 um Punkte gerast.

Madrid feiert 2026 Premiere

Ursprünglich galt der Grand Prix vor den Toren von Barcelona als Streichkandidat, zumal in diesem Jahr erstmals der Grand Prix von Spanien am 13. September in Madrid ausgetragen wird. Madrid besitzt einen Vertrag bis inklusive 2035.

Die Betreiber in Barcelona konnten die Formel-1-Bosse aber mit Investitionen in die Anlage zu einem weiteren Ja-Wort bewegen. In Barcelona macht die Formel 1 schon seit 1991 Station.