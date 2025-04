McLaren auch in Suzuka vorne - kommt die Blütezeit für Oscar Piastri?

Auch beim dritten Grand Prix der noch jungen Saison könnte McLaren der Konkurrenz das Heck präsentieren. Lando Norris und Oscar Piastri gelten im japanischen Suzuka als Top-Favoriten auf den Rennsieg am Sonntag (7 Uhr MESZ/live auf ORF 1).

Und die beiden McLaren haben auch am Freitag in den ersten Trainings das Tempo vorgegeben. In der WM führt Norris, Piastri ist Vierter, aber nur zehn Punkte hinter seinem Teamkollegen. In Melbourne gewann Norris, in China Piastri – gelingt in Japan nun der Hattrick?