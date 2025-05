Formel 1: Verstappen brilliert bei seinem Sieg in Imola

Wie sehr hatte sich Max Verstappen am Freitag in Imola noch über sein Auto beschwert. Er könne kein Vertrauen zu seinem Red Bull gewinnen, der Bolide sei unfahrbar. Am Samstag lief es dann schon besser, Rang zwei im Qualifying. Und am Sonntag fuhr der 27-Jährige in einer Souveränität zum Sieg, wie man sie nur aus seinen Weltmeister-Jahren kennt. Es war der 65. Grand-Prix-Sieg in der Formel 1 für Verstappen.

Es gibt wenige Rennstrecken, auf denen das Überholen so schwer ist, wie in Imola. Dementsprechend wichtig ist die Startphase des Rennens. Und in dieser ließ sich Poleposition-Mann Oscar Piastri überrumpeln. Mit einem überragenden Manöver quetschte sich Max Verstappen mit seinem Red Bull in der ersten Kurve außen vorbei, übernahm die Führung und stürmte vorne davon.

Zwei technisch bedingte Ausfälle

Der Ausfall von Esteban Ocon kam für den Niederländer zur richtigen Zeit. Durch das „virtuelle Safety-Car“ verlor Verstappen bei seinem (einzigen) Reifenwechsel kaum Zeit. Später allerdings rollte der Mercedes von Lokalmatador Kimi Antonelli aus, hinter dem (realen) Safety-Car schob sich das Feld wieder zusammen. Manche Fahrer zogen frische Reifen auf, andere blieben auf abgefahrenen Pneus draußen.

Doch Verstappen blieb auch in dieser Situation souverän und holte den Sieg im 400. Rennen des Red-Bull-Rennstalls. Dahinter musste WM-Leader Piastri seinen Teamkollegen Norris vorbei lassen, der frische Reifen aufgezogen hatte.

Die beiden Ferrari-Piloten betrieben Schadensbegrenzung. Lewis Hamilton (GBR) fuhr auf Rang vier, Charles Leclerc (MON) wurde hinter Williams-Pilot Albon Sechster.