Hamilton ist mittlerweile mehr als nur Rennfahrer

Lewis Hamilton hat einen Lauf. Der 33-Jährige führt vor dem Grand Prix in Russland am Sonntag (13.10/live ORFeins, RTL) klar die Weltmeisterschaft an. Vier der vergangenen fünf Rennen hat der Engländer im Silberpfeil gewonnen, 40 Punkte fehlen bereits dem ersten Verfolger Sebastian Vettel.

Doch Hamilton fühlt sich auch abseits der Rennstrecken dieser Welt derzeit ausgesprochen wohl. Endlich ist er mit sich im Reinen. „Ich bin gesünder, glücklicher und stärker denn je“, sagt Hamilton. „Ich fühle mich rundum gut.“

In den Dünen von Dubai vergnügte sich Hamilton mit Rapstar Nicki Minaj. Die Zeit vor seiner Formel-1-Dienstreise ans Schwarze Meer verbrachte er in Thailand und Malaysia. An „wundervollen Plätzen“ sei er gewesen, eine „wertvolle Zeit“ habe er dort verbringen und auch ein „gutes Training“ absolvieren können.

Im Fahrerlager von Sotschi wurde Hamilton zu seinem Selbstverständnis gefragt. Ist er eigentlich noch ein Rennfahrer mit interessanten Hobbys? Oder haben sich die Gewichtungen schon umgedreht? Hamilton lachte geschmeichelt und sagte: „In erster Linie bin ich ein Rennfahrer, der sehr gut Auto fährt. Ich versuche aber auch, in die Rolle als Unternehmer und Geschäftsmann hineinzuwachsen und erfolgreich zu sein.“