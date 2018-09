Hamilton am Freitag Trainings-Schnellster in Sotschi

Sebastian Vettel hat im Formel-1-Freitagstraining zum Großen Preis von Russland nur die fünftschnellste Zeit erzielt. Dem deutschen Ferrari-Piloten, der sich in der Schlussphase einen Dreher leistete, fehlten nach der zweiten Einheit in Sotschi 0,543 Sekunden auf Lewis Hamilton. Der britische Mercedes-Fahrer und WM-Spitzenreiter legte in 1:33,385 Minuten die Bestzeit vor Stallrivale und Vorjahressieger Valtteri Bottas hin.

Dritter wurde Max Verstappen vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Daniel Ricciardo. Vettel hat vor dem 16. Saisonlauf am Sonntag 40 Punkte Rückstand auf Hamilton.