F1: Norris im Bahrain-Training voran, Verstappen musste zuschauen

WM-Leader Lando Norris hat am Freitag im ersten Freien Training für den Formel-1-Grand-Prix von Bahrain die schnellste Zeit markiert. Der McLaren-Pilot war in Sakhir in 1:33,204 voran. Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, Fernando Alonso, Carlos Sainz und Oliver Bearman waren allesamt Zuschauer, weil an ihrer Stelle Rookies das Cockpit übernahmen. Diese Session gilt als nicht so aussagekräftig, denn Qualifying, Rennen und auch das zweite Training sind am Abend.