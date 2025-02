Unter Jubel der Fans: Hamilton drehte die ersten Runden im neuen Ferrari

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton drehte am Mittwoch wie sein Teamkollege Charles Leclerc seine ersten Runden im neuen Ferrari SF-25. Etliche Fans waren an der Strecke, um den Neuling der „Scuderia“ hinter dem Lenkrad zu sehen. Am Vortag war der Bolide wie die Wagen der anderen neun WM-Teams bei einer Londoner Gala präsentiert worden. Für Ferrari geht es um den ersten WM-Titel seit 2008, die offiziellen Testfahrten finden nächste Woche in Bahrain statt.