Boxenstopp Standesamt: Ferrari-Pilot Leclerc ist unter der Haube

„Ein Tag, an den wir uns für immer erinnern werden“, schrieb Leclerc wenige Tage vor dem ersten Saisonrennen an diesem Sonntag in Melbourne. „Teil eins ist geschafft, Teil zwei folgt nächstes Jahr mit all unseren Lieben.“

Die Braut postete ebenfalls Fotos von der Zeremonie in Weiß. „Traum“, schrieb sie. „Ich kann es kaum erwarten, dich nächstes Jahr noch einmal zu heiraten.“ Auf Instagram nahm sie auch schon Leclercs Nachnamen an. Ferrari schrieb: „Herr und Frau Leclerc! Was für ein Tag!!“