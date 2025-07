Nach dem Aus von Horner bei Red Bull: Zum Abschied flossen Tränen

"Schweren Herzens": Horner-Abschied bei Red Bull

„Nach zwanzig unglaublichen gemeinsamen Jahren verabschiede ich mich heute schweren Herzens von dem Team, das ich so geliebt habe. Jeder einzelne von euch, die großartigen Mitarbeiter in der Fabrik, war das Herz und die Seele all dessen, was wir erreicht haben“, sagt der ehemalige Teamchef von Red Bull.

Zusammen gewannen Horner und Red Bull Racing unter anderem sechs Konstrukteurs-Weltmeisterschaften und acht Fahrer-Titel.