Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone: Hamilton soll in Pension gehen

Von einem weiteren Triumph oder gar nur einem Rennsieg ist der Altmeister aber derzeit weit entfernt. „Lewis ist müde. Er macht das, was er immer macht, schon ewig. Er braucht endlich eine Pause, einen Neustart, um etwas völlig anderes zu machen“, sagte Ecclestone, der keinen Zweifel an Hamiltons großem Talent hat: „Er glaubt es vielleicht nicht, aber er wird sich im Ruhestand nach seiner Karriere bald daran gewöhnen, andere Dinge abseits des Motorsports zu tun. Ich denke, er hätte es schon vor einer Weile tun sollen.“

Zuletzt zeigte sich Hamilton oft frustriert von den eigenen Fehlern und zweifelte stark an seinem eigenen Können. In der WM-Wertung ist er zur Sommerpause mit großem Rückstand hinter der Spitze nur Sechster und zeigt schwächere Leistungen als Teamkollege Charles Leclerc, der am Samstag in Ungarn sogar auf die Pole Position gerast war.

Ecclestone sieht für Hamilton keinen Grund mehr, etwas zu riskieren, schon gar nicht seine Gesundheit. „Er muss das Risiko nicht länger eingehen. Er hat sieben Weltmeistertitel gewonnen, und das ist völlig genug.“