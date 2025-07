Formel 1 in Belgien: Piastri gewann staubtrocken vor Norris

Oscar Piastri machte den nächsten Schritt in Richtung WM-Titel. Der Australier gewann ungefährdet den Formel-1-Grand-Prix von Belgien in Spa vor seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Mit seinem sechsten Saisonsieg baute Piastri seinen Vorsprung auf 16 Punkte aus. Ferrari-Star Charles Leclerc rettete den dritten Platz auf dem Podest ins Ziel. Knapp hinter dem Monegassen kam Max Verstappen an.

Regen, Regen, Regen

Als das „Grüne Herz der Wallonie“ werden die Ardennen in Belgien bezeichnet. Doch wo viel Grün, da viel Regen. So auch am Rennsonntag. Seit dem Vormittag regnete es immer wieder. Das Rennen der Formel 3 musste abgesagt werden, jenes der Formel 2 mit der Roten Flagge beendet werden.

Auch der Grand Prix der Formel 1 wurde nach nur einer Runde hinter dem Safety Car wieder abgebrochen. Zu hoch stand das Wasser auf der Strecke, zu schlecht war die Sicht. Erinnerungen wurden wach an den Mega-Startcrash in Spa mit 13 beteiligten Fahrzeugen im August 1998 oder an die Farce von 2021, als gerade einmal zwei Runden hinter dem Safety Car gefahren wurden und sich die Zuschauer um ihr Eintrittsgeld betrogen fühlten.