Zum vierten Mal stand Oscar Piastri bei einem Grand Prix ganz oben. Der 24-Jährige aus Melbourne gewann den Grand Prix von Bahrain mit großem Vorsprung.

Piastri präsentierte sich das gesamte Wochenende über in weltmeisterlicher Verfassung. Überlegen holte er sich am Samstag die Poleposition, souverän agierte er am Sonntag im Rennen und gewann vor George Russell im Mercedes, der sich hauchdünn vor Lando Norris durchsetzte, der die Führung in der WM knapp verteidigte.