Formel 1: 8-facher Grand-Prix-Sieger tritt zurück
Daniel Ricciardo fuhr 257 Rennen in der Formel 1. Nun hat er eine neue Rolle gefunden.
Daniel Ricciardo hat am Freitag in einem Blog das endgültige Ende seiner Rennfahrer-Karriere bestätigt und wird Motorsport-Botschafter von Ford. Der 36-jährige Australier hat am 22. September 2024 für Racing Bulls sein letztes von 257 Formel-1-Rennen bestritten, ehe er durch Liam Lawson ersetzt wurde.
Teamkollege von Vettel und Verstappen
Ricciardo hatte 2011 sein Formel-1-Debüt bei HRT gegeben und fuhr von 2014 bis 2018 für Red Bull Racing, das für das ab nächstem Jahr geltende neue Regelwerk mit Ford zusammenarbeitet. Während seiner Zeit bei Red Bull war Ricciardo Teamkollege von Sebastian Vettel, Daniil Kwjat und danach von Max Verstappen.
