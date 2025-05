Filmprojekt: Die größte Rallye der Welt in 90 Minuten

Seit Jahrzehnten gilt die Rallye Dakar als Inbegriff des extremen Motorsports. Die Produktion „Dakar – Race Against the Desert“ gibt nun erstmals einen eindrucksvollen Einblick in die härteste Rallye der Welt – und das in Spielfilmlänge. Die Produktion der Red Bull Studios wurde in 18 Monaten gedreht und ist der erste Lang-Dokumentarfilm über die Rallye Dakar. Zu sehen u.a. bei Amazon Prime Video, Canal Plus, iTunes und im Sky-Store.