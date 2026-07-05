Stark: Emma Felbermayr Dritte im Silverstone-Hauptrennen

Die F1-Academy-Premiere in Silverstone glückte Emma Felbermayr in vollen Zügen.

Nachdem die 19-jährige Oberösterreicherin bereits am Samstag im Reverse-Grid-Rennen von der Poleposition zum Sieg gefahren ist und dabei die Alpine-Juniorin Nina Gademan aus den Niederlanden in Schach gehalten hatte, legte die Audi-Nachwuchsfahrerin am Sonntag nach.

Unter bewölktem Himmel erwischte Felbermayr einen sensationellen Start. Von Platz acht ging es in der ersten Runde auf die Vier vor, lag in unmittelbarer Verfolgung der McLaren-Juniorin Ella Lloyd. Die Safety-Car-Phase, ausgelöst durch Lloyd-Teamkollegin Ella Stevens, irritierte Felbermayr nicht.

Palmowski baut Gesamtführung aus

Die Welserin übte nach dem Neustart reichlich Druck auf Lloyd aus und wurde belohnt. In der schnellen Copse-Kurve erzwang Felbermayr den Positionswechsel und war damit fortan Dritte. Den Angriff von Gademan in der Maggotts-Kurve wehrte sie ebenfalls routiniert ab.

Nach insgesamt 13 Runden überquerte Felbermayr das Ziel als Dritte, hinter der 16-jährigen Sensationsdebütantin Chiara Bättig (2./Hitech) aus der Schweiz sowie der nun dreifachen Saisonsiegerin Alisha Palmowski (Red Bull/Großbritannien).

Palmowski führt weiterhin die Meisterschaft an. 108 Punkte hat die 19-jährige Lokalmatadorin nun am Konto. Rang zwei bleibt weiterhin bei Felbermayr, die nun auf 78 Punkte kommt. Weiter geht es für die Frauenserie am 22. August und 23. August im niederländischen Zandvoort. Die Rennen werden im kostenlosen Youtube-Livestream der F1 Academy übertragen.