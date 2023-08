Ducati-Star Bagnaia hält in Spielberg KTM auf Distanz und siegt

"Ich bin sehr glücklich, wir haben unser Potenzial untermauert", freute sich Bagnaia. Insgesamt vier Ducatis schafften es in die Top fünf, einzig Binder durchbrach die Armada des italienischen Teams. "Ich habe alles versucht. Ich wusste von gestern, dass es uns ein bisschen an Grip fehlt. Es ist großartig, zweimal hier in Österreich auf dem Podium zu stehen", sagte der südafrikanische Sprint-Zweite vom Samstag im Zielraum.

Für den 26-jährigen "Pecco" Bagnaia war es der fünfte Erfolg im zehnten Saisonrennen, der insgesamt 26. Triumph sowie das 50. WM-Podium, für Ducati der bereits achte Sieg in der Steiermark seit der Rückkehr des Red Bull Rings in den Rennkalender im Jahr 2016. Der zweite KTM-Pilot Jack Miller kam am Sonntag überhaupt nicht ins Rollen und fiel nach einem guten Start viele Positionen auf Rang 15 zurück. Honda-Superstar Marc Márquez schaffte es erstmals in dieser Saison in einem Hauptrennen ins Ziel, der Spanier musste sich allerdings mit Platz zwölf begnügen.