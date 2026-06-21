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Wegen Cairoli-Sieg: Auer verliert DTM-Führung auf dem Lausitzring
Der Tiroler Lucas Auer verliert wegen Platz elf am Sonntag die Gesamtführung in der Meisterschaft. Thomas Preining Zehnter.
Lucas Auer hat seine am Samstag geholte Gesamtführung in der DTM nach dem zweiten Rennen auf dem Lausitzring am Sonntag wieder abgeben müssen.
Der Landgraf-Mercedes-Pilot wurde nach Rang sechs am Vortag am Sonntag nur Elfter und liegt nun nach sechs von 16 Rennen einen Punkt hinter dem siegreichen Italiener Matteo Cairoli im Emily-Frey-Ferrari. Der zweite Österreicher Thomas Preining landete im Manthey-Porsche als Zehnter unmittelbar vor Auer.
Cairoli gewann 0,413 Sekunden vor dem Wahl-Salzburger Nicki Thiim (Comtoyu-Aston-Martin) und 5,392 vor dem erstmals auf dem DTM-Podest stehenden Deutschen Finn Wiebelhaus (HRT-Ford). Letzterer bestreitet seine erste DTM-Saison. Der Wahl-Wiener Mirko Bortolotti wurde im GRT-Lamborghini Fünfter.
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