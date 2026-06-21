Wegen Cairoli-Sieg: Auer verliert DTM-Führung auf dem Lausitzring

Lucas Auer hat seine am Samstag geholte Gesamtführung in der DTM nach dem zweiten Rennen auf dem Lausitzring am Sonntag wieder abgeben müssen.

Der Landgraf-Mercedes-Pilot wurde nach Rang sechs am Vortag am Sonntag nur Elfter und liegt nun nach sechs von 16 Rennen einen Punkt hinter dem siegreichen Italiener Matteo Cairoli im Emily-Frey-Ferrari. Der zweite Österreicher Thomas Preining landete im Manthey-Porsche als Zehnter unmittelbar vor Auer.

Cairoli gewann 0,413 Sekunden vor dem Wahl-Salzburger Nicki Thiim (Comtoyu-Aston-Martin) und 5,392 vor dem erstmals auf dem DTM-Podest stehenden Deutschen Finn Wiebelhaus (HRT-Ford). Letzterer bestreitet seine erste DTM-Saison. Der Wahl-Wiener Mirko Bortolotti wurde im GRT-Lamborghini Fünfter.