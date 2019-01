Der Name Schumacher steht vor der Rückkehr zu Ferrari

Aber seit 2016 - damals noch in der Formel 4 - gehört Schumacher dem italienischen Prema-Team an, seit langem eng verbunden mit der Junior-Akademie von Ferrari. Für das italienische Team holte er den Vizemeistertitel in der deutschen und italienischen Formel 4, und nach einem schwierigen Jahr 2017 krönte er sich im Vorjahr nach einer rekordverdächtigen Aufholjagd zum Formel-3-Europameister. 2019 steht er mit Prema in der Formel 2 am Start.

Simulator-Fahrer gesucht

Bei Ferrari könnte er zudem schon in diesem Jahr seine erste Ausfahrt in einem Formel-1-Boliden absolvieren. Denn bei den offiziellen Testfahrten müssen die Teams der Königsklasse zumindest an zwei der vier Tage Piloten einsetzen, die nicht mehr als zwei Grands Prix bestritten haben. Das war bisher Antonio Giovinazzi, der allerdings 2019 Sauber-Stammfahrer ist und damit für diese Rolle nicht mehr in Frage kommt.