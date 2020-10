Dakar-Sieger Walkner: "Die Wettkampfpause hat Spuren hinterlassen"

Walkner über den wettkampffreien Sommer:

„Ich habe zuhause viel an meiner Fitness gearbeitet und versucht, möglichst viel Zeit am Motorrad auf der heimischen Motocross-Strecke bzw. beim Endurofahren zu verbringen. Ich fühle mich sehr gut und körperlich enorm fit aber merke, dass die neunmonatige Wettkampf-Pause doch einige Spuren hinterlassen hat. Ich habe einige Probleme die Konzentration für längere Zeit aufrecht zu halten. Nach 2 Stunden lässt sie nach. Zuhause in Österreich konnte ich zwar an meinen Enduro-Skills arbeiten aber mir fehlen die Strecken, um lange Distanzen zu fahren und dies zu trainieren“.

Walkner über die letzten Vorbereitungen in Spanien und Portugal:

„Die letzten Trainings in Spanien und Portugal waren sehr vielversprechend. Wir haben einiges am Motorrad verändert, speziell beim Fahrwerk. Wir haben hinten einen längeren Stoßdämpfer, mit mehr Hub, also mehr Federweg, eingebaut. Dies wirkt sich auf dem Motorrad sehr positiv auf die Performance aus. Das kommt mir entgegen und ich fühle mich mit den Veränderungen richtig wohl“.