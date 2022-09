Leclerc startet beim Formel-1-Grand-Prix in Monza von ganz vorne

Charles Leclerc startet am Sonntag (15.00/live ORF1, Sky) von der ersten Startposition in den Grand Prix von Italien. Der Ferrari-Star war im Qualifying der Schnellste und distanzierte dabei auch Max Verstappen. "Es war eine unglaubliche Runde, und ich habe sehr viel riskiert", sagte der Monegasse. "Monza ist wirklich etwas Spezielles. Danke an alle!"

Doch gleich neun Piloten kassierten Startplatzstrafen, unter anderem auch Max Verstappen. Der Weltmeister und WM-Leader ist es auch, dem die grĂ¶ĂŸten Chancen auf den Rennsieg zugetraut werden. Der NiederlĂ€nder wurde mit dem starken Red Bull am Samstag Zweiter, erhielt allerdings einen Penalty von 5 StartplĂ€tzen.

"Wir haben uns hier fĂŒr eine andere Aerodynamik entschieden", sagte Verstappen "Das ist vielleicht nicht das Schnellste auf einer Runde. Aber ich bin zuversichtlich fĂŒr das Rennen."

Von Rang sechs in die erste Reihe

Wegen der vielen Strafen wird George Russell neben Leclerc in der ersten Startreihe stehen. Dem Mercedes-Piloten aus England reichte im Qualifying Rang sechs.

Vor dem Rennen hat Verstappen bereits 109 Punkte Vorsprung auf Leclerc und seinen Teamkollegen Sergio PĂ©rez.

Carlos Sainz Jr. kam mit seinem Ferrari ebenso ins letzte Qualifying-Segment wie der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton. Beide Piloten mĂŒssen wegen diverser Strafen jedoch von den hintersten RĂ€ngen ins Rennen gehen.