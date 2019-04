Bottas startet von der Poleposition in ein historisches Rennen

Für Bottas war es die siebente Poleposition seiner Karriere, Titelverteidiger Hamilton bescheinigte dem Finnen einen „herausragenden Auftritt“. Auch Konkurrent Ferrari erkannte die Leistung an: “ Mercedes war zu weit weg“, gestand Vettel, „sie sind schnell in den Kurven, wir holen sehr viel auf der Geraden.“ Das verspricht einen spannenden Jubiläums-Grand-Prix. Am Sonntag dreht sich die Formel 1 zum 1.000. Mal im Kreis.