Bergers DTM-Rettung geglückt: Aston Martin statt Mercedes

Das Deutsche Tourenwagen Masters kann sich über "James-Bond"-Flair freuen. Aston Martin, die Automarke von Geheimagent 007, wird 2019 dritter Hersteller in der Serie. Schon zum Saisonstart im Mai will der Rennstall Gas geben. DTM-Boss Gerhard Berger ist es damit nach dem Ausstieg von Mercedes per Jahresende gelungen, die Serie zu retten.

Die beiden Aston Martin Vantage werden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom ehemaligen britischen DTM-Champion und aktuellen -Spitzenreiter Paul di Resta sowie dem Österreicher Lucas Auer, dem Neffen Bergers, pilotiert. Die beiden weiteren angekündigten Aston Martin sollen in der zweiten Jahreshälfte zum Einsatz kommen. Im umgestalteten Kalender 2019 scheint übrigens Spielberg nicht mehr auf.