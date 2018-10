Spielberg fliegt aus dem DTM-Kalender raus

Überraschendes gab es vor dem letzten DTM-Rennwochenende auf dem Hockenheimring (Samstag 13.30/ live ORF Sport +, Sonntag 13.30/ live ORFeins) zu erfahren: 2019 wird in Spielberg kein DTM-Rennen mehr stattfinden.

Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Rennkalender hervor, in dem der Red Bull Ring nicht mehr aufscheint. Ebenfalls rausgeflogen sind Budapest (HUN) und Zandvoort ( NED). Dafür wurden Assen ( NED) und Zolder (BEL) in den Kalender aufgenommen.

An neun Rennwochenenden werden 18 Rennen stattfinden, zwei weniger als in diesem Jahr. Dafür soll es zwei gemeinsame Rennen mit der Super-GT-Serie geben, dem japanischen Pendant zur DTM.