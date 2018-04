Die Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Daniel Ricciardo und sind am Sonntag beim Grand-Prix der Formel 1 in Baku in der 39. Runde kollidiert und beide ausgeschieden. Das Duo hatte die Plätze vier und fünf eingenommen. Der Finne Valtteri Bottas führte nach einem Reifenwechsel während der folgenden Safety-Car-Phase im Mercedes vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel.