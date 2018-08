AKH gibt vorerst keine weiteren Informationen zu Laudas Zustand

Auch wenn es die Tageszeitung Österreich anders wissen will und in ihrer Sonntagausgabe darüber berichtet, dass Niki Lauda aus künstlichem Tiefschlaf erwacht sein, wird es vonseiten des Wiener AKH am Wochenende keine Informationen zum Gesundheitszustand der Formel-1-Legende geben.

Sofern der Patient damit einverstanden ist, werden die Medien voraussichtlich am Montag über den bisherigen Verlauf nach der am Donnerstag erfolgten Lungentransplantation informiert, hieß es am Samstagnachmittag gegenüber der APA.