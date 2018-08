Lauda - bei einem Ex-Handballer in besten Händen

Es war drei vor zwölf. Drei Tage vor dem drohenden Ende. Nur deshalb und nicht wegen seiner Prominenz kam Niki Lauda, 69, beim Warten auf eine Spenderniere in die Poleposition. Nach sechsstündiger OP nennt Chef-Chirurg Walter Klepetko den Zustand des Patienten sehr zufriedenstellend. Tägliche öffentliche Statements werden aus dem AKH nicht zu hören sein. Es gilt die ärztliche Schweigepflicht.

Nicht verschwiegen zu werden braucht, dass der Wiener Primar Klepetko einst selbst Wettkampfsportler war; und dass der sechs Jahre ältere Lauda bei einem ehemaligen Handballer in den besten Händen ist.

„Ein talentierter, ambitionierter Bursche“, erinnert sich Handball-Legende Harry Dittert. Unter dessen Regie warf Klepetko für Union Westwien Tore, ehe er sich ganz der Wissenschaft verschrieb. Und 1989 als erster in Österreich eine Lungentransplantation wagte.

Entgegen aller Vorurteile, wonach es Athleten mehr in den Muskeln als in der Birne haben, wurden so manche österreichische Sportler zu anerkannten Medizinern.