Österreichs Handballer verloren Krimi im WM-Play-off

Die genaue Adresse des Raiffeisen-Sportparks in Graz lautet Hüttenbrennergasse 31. Als ob man es gewusst hatte, dass Österreichs Handball-Männer dort stets die Hütte pardon Halle füllen. Bei einer heißen Atmosphäre konnte die Aufgabe nicht zwingend zufriedenstellend gelöst werden: Österreich verlor das Play-off-Hinspiel gegen Polen knapp mit 25:26. Am Sonntag folgt das Rückspiel, legt man noch die letzten Schwächen ab, wissen die Männer um Trainer Iker Romero, was sie im Jänner des nächsten Jahres machen werden – in Deutschland die WM spielen.

Sport Talk mit Jakob Nigg

Die schönste Aktion zu Beginn wurde nicht mit einem Tor belohnt – Mikola Bilyk, der im Sommer nach zehn Jahren Deutschland, in die Schweiz wechselt, verfehlte nach einem Trickwurf nur knapp das Tor.

Starker Block Die Polen waren aber ebenfalls von Beginn an initiativ und setzten erfolgreich auf einen starken Block vom heimischen Spitzenklub KS Kielce, Gefahr ging auch immer von Kreisläufer Kamil Syprzak aus, der für Paris Saint-Germain wirft. Die Österreicher lagen bald zurück und fingen sich auch Kontertore ein. Diese Bezeichnung verdiente sich vor allem der Treffer von Goalie Marcel Jastrzebski. Jeder Fehlwurf, und davon gab es nicht allzu viele, der Gegner wurde von den rund 2.700 Fans bejubelt. Fast so laut wie die ÖHB-Tore, davon gab es in den ersten zwölf Minuten nur fünf. Österreich rannte schon bald einem Rückstand nach. Nach 20 Minuten aber wurden die Fans erlöst, da sorgte Bilyk für das 11:11. Zur Pause lag man aber wieder 13:15 zurück.