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Sport

Handball: Die Fivers stehen zum 21. Mal im Halbfinale

Die Wiener setzten sich mit 33:31 im dritten Spiel in Hard durch. Nun warten die BT Füchse.
Alexander Strecha
10.05.2026, 06:48

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Handball: Die Fivers stehen zum 21. Mal im Halbfinale

Die Halbfinalisten der HLA stehen fest: Ferlach, Fivers, Vöslau und BT Füchse.

Dabei kommt es gleich zu zwei Besonderheiten: Mit Vöslau, Ferlach und den BT Füchsen stehen gleich drei Vereine erstmals im Halbfinale. 

Gleichzeitig ist mit Krems der amtierende Meister ausgeschieden.

Die Fivers setzten sich in Vorarlberg durch, selbst manche Spieler konnten es anfangs gar nicht glauben. Fabio Schuh: "Unbeschreiblich, es ist gerade echt schwierig, Worte zu finden. Es ist irre, weil zweimal in Hard zu gewinnen, ist selten vorgekommen in den letzten Jahren." 

Jetzt steht eine Pause bevor, bedingt durch die Länderspiele. Die Halbfinalduelle lauten nun: Vöslau gegen Ferlach und die BT Füchse gegen die Fivers. Das erste Halbfinale der Best-Of-Three-Serie steigt nach der Länderspielpause am Freitag, 22. Mai.

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