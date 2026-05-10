Handball: Die Fivers stehen zum 21. Mal im Halbfinale
Die Halbfinalisten der HLA stehen fest: Ferlach, Fivers, Vöslau und BT Füchse.
Dabei kommt es gleich zu zwei Besonderheiten: Mit Vöslau, Ferlach und den BT Füchsen stehen gleich drei Vereine erstmals im Halbfinale.
Gleichzeitig ist mit Krems der amtierende Meister ausgeschieden.
Viertelfinale
Hard - Fivers 31:33. 1:2 in der Serie
Ferlach - Krems 31:27. 2:1 in der Serie
HSG Lippizanerheimat - Vöslau 26:28. 0:2 in der Serie
BT Füchse - Linz 28:27. 2:0 in der Serie
Halbfinale
Vöslau - Ferlach, BT Füchse - Fivers
Abstiegsrunde
Schwaz - Hollabrunn 36:28, Bregenz - Graz 33:29.
Tabelle: 1. Schwaz 14, 2. Bregenz 12, 3. Hollabrunn 12, 4. Graz 11.
Die Fivers setzten sich in Vorarlberg durch, selbst manche Spieler konnten es anfangs gar nicht glauben. Fabio Schuh: "Unbeschreiblich, es ist gerade echt schwierig, Worte zu finden. Es ist irre, weil zweimal in Hard zu gewinnen, ist selten vorgekommen in den letzten Jahren."
Jetzt steht eine Pause bevor, bedingt durch die Länderspiele. Die Halbfinalduelle lauten nun: Vöslau gegen Ferlach und die BT Füchse gegen die Fivers. Das erste Halbfinale der Best-Of-Three-Serie steigt nach der Länderspielpause am Freitag, 22. Mai.
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