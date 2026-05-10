Handball: Die Fivers stehen zum 21. Mal im Halbfinale

Die Halbfinalisten der HLA stehen fest: Ferlach, Fivers, Vöslau und BT Füchse.

Dabei kommt es gleich zu zwei Besonderheiten: Mit Vöslau, Ferlach und den BT Füchsen stehen gleich drei Vereine erstmals im Halbfinale.

Gleichzeitig ist mit Krems der amtierende Meister ausgeschieden.