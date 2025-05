Shiffrin bis Magic Johnson: US-Stars investieren in Frauensport

2024 war ein gutes Jahr für den Frauensport. Zum ersten Mal in der Geschichte gab es bei den Olympischen Spielen gleich viele Athletinnen wie Athleten. Diese Trends setzen sich laut einem aktuellen Bericht von Deloitte auch 2025 fort.

Frauensport ist eine wachsende Branche. Zuschauerzahlen steigen, TV-Verträge werden lukrativer und immer mehr Sponsoren haben in den vergangenen Jahren erkannt, auf welche Weise man diesen Markt bespielen kann, um damit erfolgreich zu sein.

Doch während in vielen Bereichen des Männersports mit Sponsoring- und TV-Verträgen ein Vielfaches an Mitteln zur Verfügung stehen, ist der Sport der Frauen oft noch stark von Investitionen abhängig .

Stars helfen Frauensport

Diese sind aktuell vor allem in den USA äußerst populär. Zuletzt sorgte Mikaela Shiffrin für Aufsehen, weil sie ankündigte, in ihrer Heimat Colorado ins Fußball-Geschäft einzusteigen – beim Profi-Frauen-Team in Denver.

Die Ski-Ikone ist lange nicht die erste Person aus der US-Sportprominenz, die sich der finanziellen Unterstützung des Frauensports verschreibt. Erst im März sind Ex-Tennisspielerin Serena Williams, die seit Langem als Stimme des Frauensports gilt, und Profi-Basketballerin Sabrina Ionescu zu Miteigentümerinnen von Sport-Teams geworden. Williams kaufte Anteile am Frauen-Basketball-Team Toronto Tempo. Ionescu kaufte sich in den Frauen-Fußballklub Bay FC ein.