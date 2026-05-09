Darts-Highlight in Österreich: Nur Suljovic zielte sich in die 2. Runde

Er war doch wieder spitze, auf "The Gentle" ist auch in Graz Verlass. Mensur Suljovic schaffte es in Graz-Premstätten als einziger Österreicher in die 2. Runde. Der 54-Jährige schlug beim Austria Darts Open den Schotten Cameron Menzies vor 3.000 begeisterten Fans klar mit 6:2.

Zoran Lerchbaumer musste sich dem schottischen Superstar Peter Wright mit 2:6 geschlagen geben. Mit Nick Zwittnigg (4:6 gegen Andrew Gilding/SCO) und Aaron Hardy (3:6 gegen Krysztof Ratajski/POL) scheiterten zwei weitere Österreicher.

Das Turnier in Graz zählt zur European Tour, bei jedem Turnier werden 230.000 Pfund (rund 266.000 Euro) an Preisgeldern ausgeschüttet.