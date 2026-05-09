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Darts-Highlight in Österreich: Nur Suljovic zielte sich in die 2. Runde
Bei den Austria Darts Open in Graz kam Österreichs Aushängeschild vor 3.000 Fans in die 2. Runde.
Er war doch wieder spitze, auf "The Gentle" ist auch in Graz Verlass. Mensur Suljovic schaffte es in Graz-Premstätten als einziger Österreicher in die 2. Runde. Der 54-Jährige schlug beim Austria Darts Open den Schotten Cameron Menzies vor 3.000 begeisterten Fans klar mit 6:2.
Zoran Lerchbaumer musste sich dem schottischen Superstar Peter Wright mit 2:6 geschlagen geben. Mit Nick Zwittnigg (4:6 gegen Andrew Gilding/SCO) und Aaron Hardy (3:6 gegen Krysztof Ratajski/POL) scheiterten zwei weitere Österreicher.
Das Turnier in Graz zählt zur European Tour, bei jedem Turnier werden 230.000 Pfund (rund 266.000 Euro) an Preisgeldern ausgeschüttet.
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