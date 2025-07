Nach dem Megadeal: Jakob Pöltls Aufstieg zum Rekordvertrag

Seine Basketballkarriere begann der damals 7-jährige Jakob in Favoriten bei BC Vienna. Mit 11 wechselte er zu den DC Timberwolves, wo Pöltl das Jugendprogramm durchlief. 2013 gab er als 17-Jähriger für die Traiskirchen Lions sein Bundesligadebüt. Amerikanische Talente-Scouts wurden aufmerksam, es folgte der Wechsel in die USA an die University of Utah .

Pöltl konnte in der NCAA, der amerikanischen College Liga, von Anfang an überzeugen. Bereits nach zwei von vier möglichen Jahren am College entschied sich Pöltl, den Sprung in die NBA zu wagen. Im Juni desselben Jahres wurde er von Toronto im NBA-Draft ausgewählt und somit zum ersten Österreicher in der Top-Liga.