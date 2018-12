Marcel Hirscher: "Ich war sehr knapp davor, aufzuhören"

War es nun der 61. Sieg in der Karriere von Marcel Hirscher? Oder gewann der Salzburger am Sonntag mit dem Riesentorlauf in Alta Badia schon zum 62. Mal? Diese Fragen bleiben vorerst ungeklärt, denn der Deutsche Skiverband ( DSV) wird mit seiner Stellungnahme an die FIS um die Causa Stefan Luitz bis zum Ende der Frist am 26. Dezember warten. Dem 26-jährigen Allgäuer droht die Aberkennung seines Sieges von Beaver Creek, da er zwischen den Durchgängen Sauerstoff inhalierte. Dies ist laut der Welt-Anti-Doping-Agentur ( WADA) erlaubt, laut FIS allerdings verboten. Nutznießer bei einer Disqualifikation wäre Marcel Hirscher.

Nach seinem 61. (oder 62.?) Sieg erinnerte der 29-Jährige an die großen Veränderungen im Sommer. Seit der Geburt seines Sohnes haben sich die Prioritäten noch einmal gewaltig verschoben. Im Gegensatz zu früher fahre er befreiter, mit mehr Risiko – und mehr Spaß. "Es geht darum, was man beim Skifahren für eine Message rüberbringt", sagt er und verwies dabei auf Bode Miller, der einmal Ähnliches gesagt habe. Hirscher sagt, er denke nicht an die Punktewertung, und es scheint, dass diese so oft schon getätigte Aussage diesmal sogar stimmt.