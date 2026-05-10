Tragischer Zwischenfall: 15-Jährige stirbt bei Halbmarathon

Beim Marathonlauf im niederländischen Leiden ist eine 15-Jährige gestorben. Das Mädchen, das den Halbmarathon lief, sei unterwegs zusammengebrochen und noch vor Ort medizinisch versorgt worden, teilten die Organisatoren mit. Es habe aber nicht mehr gerettet werden können. Weshalb das Mädchen zusammenbrach, war zunächst nicht bekannt. "Das sind schreckliche Nachrichten, vor allem für die Familie, zu der dieses Mädchen gehörte", sagte Tjeerd Scheffer vom Organisationsteam.

Der Bürgermeister war erschüttert

Auch Leidens Bürgermeister Peter Heijkoop zeigte sich erschüttert: "Das ist eine unglaublich traurige Nachricht, die Bestürzung darüber ist groß. Als Vater, als Liebhaber des Laufsports und auch als Bürgermeister fühle ich enorm mit. Und mein Herz ist bei der Familie, die davon betroffen ist."