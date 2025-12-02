2026 gibt es erstmals einen Marathon rund um den Wörthersee

Am 27. September 2026 findet erstmals der neue Wörthersee Marathon statt. Start und Ziel liegen im Strandbad Klagenfurt. Die Strecke führt einmal rund um den größten See Kärntens und bietet den Läuferinnen und Läufern rund 42 Kilometer entlang des Ufers. Charakteristisch sind dabei das türkisfarbene Wasser und die herbstliche Kulisse, die dem Bewerb ein besonderes Ambiente verleihen. Neben dem klassischen Marathon gibt es auch einen Team-Marathon, bei dem Gruppen von zwei bis zehn Personen die Distanz gemeinsam bewältigen können. Für eine kürzere Variante steht „The Wild Beauty – 21K“ zur Verfügung, ein Halbmarathon entlang des hügeligen Südufers von Klagenfurt nach Velden. Auch für Geherinnen und Geher wurde ein eigenes Format eingerichtet: Unter dem Titel „Walk the Lake“ kann die Strecke im eigenen Tempo absolviert werden. Die Anmeldung für alle Kategorien ist online möglich.

Hinter dem neuen Event steht ein Team, das im Laufsport bereits Erfahrung hat. Kathrin Widu und Dominik Konrad, Geschäftsführer der VCM Group und Organisatoren des Vienna City Marathon, arbeiten mit dem Kärntner Veranstalter Mario Theissl zusammen. Dieser setzt sich seit Jahren für einen Marathon rund um den Wörthersee ein. Nach Aussage der Verantwortlichen soll der Bewerb vor allem Freizeit- und Hobbyläufer ansprechen und ein breites Publikum erreichen, darunter viele junge Menschen und Frauen. Gleichzeitig erhofft man sich Impulse für den Tourismus in der Region, auch aus den Nachbarländern Italien und Slowenien.