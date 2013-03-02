03/02/2013
Manuel Fettner auf einem Bein zum Helden
Der Tiroler war im Teamspringen auf der Großschanze der Held des Abends.
NORDISCHE SKI-WM IN VAL DI FIEMME: SKISPRINGEN FIN
ITALY NORDIC SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS
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NORDISCHE SKI-WM IN VAL DI FIEMME: SKISPRINGEN FIN
Manuel Fettner
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Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Wolfgan
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