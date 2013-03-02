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27 Jahre hat Manuel Fettner alt werden müssen, ehe er erstmals für Österreich in einem WM-Teamspringen starten durfte. Und er wurde gleich zum Helden des Abends.

© APA/EXPA/JÜRGEN FEICHTER

Bilder
03/02/2013

Manuel Fettner auf einem Bein zum Helden

Der Tiroler war im Teamspringen auf der Großschanze der Held des Abends.

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NORDISCHE SKI-WM IN VAL DI FIEMME: SKISPRINGEN FIN

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ITALY NORDIC SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

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NORDISCHE SKI-WM IN VAL DI FIEMME: SKISPRINGEN FIN

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Manuel Fettner

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NORDISCHE SKI-WM IN VAL DI FIEMME: SKISPRINGEN FIN

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Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Wolfgan

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| Stand: 03/02/2013, 21:26