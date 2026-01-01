Trotz-Buhrufen: Darts-Star Luke Littler souverän im WM-Halbfinale

Darts-Weltmeister Luke Littler hat im ersten Spiel nach dem Zwist mit den Fans in London souverän das Halbfinale bei der WM erreicht. Der 18-jährige Engländer gewann die Partie gegen den Polen Krzysztof Ratajski im Eiltempo mit 5:0 und trifft in der Runde der letzten Vier am Freitagabend auf Landsmann Ryan Searle. Der Mann mit dem Spitznamen "Heavy Metal" setzte sich gegen den Waliser Jonny Clayton mit 5:2 durch.

Littler, der in der dritten Runde Österreichs Ass Mensur Suljovic abserviert hatte, musste sich bei seiner Vorstellung am Neujahrsabend im Alexandra Palace zwar ein paar Buhrufe anhören, tat diese aber gelassen ab und interagierte später sogar mit dem Publikum. Nach seinem Achtelfinale gegen Ex-Champion Rob Cross (4:2) hatte sich Littler mit den Fans angelegt. "Ihr bezahlt für Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld. Danke, dass ihr mich ausbuht", hatte Littler mit rotem Kopf in Richtung Publikum gerufen.