Video: Darts-Weltmeister Luke Littler legt sich mit dem Publikum an
Der aktuelle Weltmeister Luke Littler ist der Topfavorit auf den Sieg bei der Darts-WM in London. Der 18-jährige Titelverteidiger setzte sich im Sechzehntelfinale überlegen gegen den Österreicher Mensur Suljovic durch und steht mittlerweile bereits im Viertelfinale.
Doch am Montagabend hatte Littler gegen seinen Landsmann und Ex-Weltmeister Rob Cross erstmals zu kämpfen. Am Ende setzte sich Littler doch noch klar mit 4:2 durch.
Das Publikum stand allerdings mehrheitlich auf der Seite von Außenseiter Cross. Mehrmals lieferte sich Littler Scharmützel mit den Fans, die ihn immer wieder ausbuhten. Nach dem Spiel reagierte er noch auf der Bühne im Interview: "Es stört mich nicht. Ihr bezahlt die Tickets und bezahlt damit mein Preisgeld, also danke" Danke für mein Geld. Danke, dass ihr mich ausbuht."
