Video: Darts-Weltmeister Luke Littler legt sich mit dem Publikum an

Der aktuelle Weltmeister Luke Littler ist der Topfavorit auf den Sieg bei der Darts-WM in London. Der 18-jährige Titelverteidiger setzte sich im Sechzehntelfinale überlegen gegen den Österreicher Mensur Suljovic durch und steht mittlerweile bereits im Viertelfinale.

Doch am Montagabend hatte Littler gegen seinen Landsmann und Ex-Weltmeister Rob Cross erstmals zu kämpfen. Am Ende setzte sich Littler doch noch klar mit 4:2 durch.