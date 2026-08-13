Schwimm-EM: Luka Mladenovic holt erste Medaille für Österreich

Der Salzburger Luka Mladenovic hat Bronze bei der Schwimm-EM über 200 m Brust geholt. Bei den kontinentalen Langbahn-Titelkämpfen in Paris schlug der 22-Jährige am Donnerstag im Finale über diese Distanz in 2:08,91 Minuten an und blieb damit sechs Hundertstel über seinem am Vorabend im Semifinale fixierten OSV-Rekord.

Es ist die dritte internationale Medaille von Mladenovic in der internationalen Klasse, im Dezember hatte er zweimal Kurzbahn-EM-Bronze gewonnen. Gold über die 200 m Brust ging an den Briten Filip Nowacki, Silber an Caspar Corbeau aus den Niederlanden.