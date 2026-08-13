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Sport

Schwimm-EM: Luka Mladenovic holt erste Medaille für Österreich

Luka Mladenovic hat die erste Medaille für Österreich bei der Schwimm-EM in Paris geholt. Der Salzburger sicherte sich über 200 m Brust Bronze.
13.08.2026, 19:52

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Der Salzburger Luka Mladenovic hat Bronze bei der Schwimm-EM über 200 m Brust geholt. Bei den kontinentalen Langbahn-Titelkämpfen in Paris schlug der 22-Jährige am Donnerstag im Finale über diese Distanz in 2:08,91 Minuten an und blieb damit sechs Hundertstel über seinem am Vorabend im Semifinale fixierten OSV-Rekord. 

Es ist die dritte internationale Medaille von Mladenovic in der internationalen Klasse, im Dezember hatte er zweimal Kurzbahn-EM-Bronze gewonnen. Gold über die 200 m Brust ging an den Briten Filip Nowacki, Silber an Caspar Corbeau aus den Niederlanden.

Agenturen, pres  | 

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