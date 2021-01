Lieblingsgegner: Wie Donald Trump den US-Sport geprägt hat

Darüber hinaus bestand sein Verdienst für den Sport im – höflich formuliert – Aufstacheln. Auf paradoxe Weise vereinte auch Trump Athleten unterschiedlichster Disziplinen, Rassen und Geschlechter – und zwar im Kampf gegen ihn. „Ohne Frage, es gibt unter den Athleten eine Form von Aktivismus, die seit den 1960er-Jahren nicht mehr existiert hat“, sagt N. Jeremi Duru, einer der führenden Sportrechtsexperten des Landes.

In Sportveranstaltungen sah Trump prinzipiell nur ein Geschäft. Sei es ein Boxkampf in einem seiner Hotels in Atlantic City oder die Bewirtschaftung einer von mittlerweile rund ein Dutzend Golfanlagen in seinem Namen. Die Kraft der Athleten mag er unterschätzt haben, denn ihre Stimmen ließ er ungehört. Doch sie verstanden es, Zeichen zu setzen. Indem sie sich abwandten. Zuletzt weigerte sich Football-Coach Bill Belichick, lange Zeit ein Trump-Unterstützer, die Medal of Freedom anzunehmen.