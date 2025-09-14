Duplantis, Fraser-Pryce, Lyles: Die 7 Stars der Leichtathletik-WM

Am Samstag startete in Tokio die Leichtathletik-WM. Gleich am Sonntag, kommt es mit den 100-Meter-Finalläufen zu den ersten Höhepunkten. Individuelle Highlights bieten auch die aktuellen Stars der Leichtathletik-Szene. Wer sind sie und was macht sie so herausragend?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Andy Chua Armand "Mondo" Duplantis

Stabhochsprung: Armand Duplantis Sechs Meter. Höher springen die wenigsten. Armand Duplantis scheint die Höhe zum Frühstück zu verspeisen. Allein 2015 flog der in den USA geborene Schwede 13-mal höher. Mit 6,29 Metern hält er den Weltrekord. In Tokio geht es kaum um die Frage, wer im Stabhochsprungfinale am Montag (ab 13.10 Uhr) Gold gewinnt, sondern nur noch darum, ob „Mondo“ wieder einen Weltrekord aufstellt. Fünf Jahre nach Beginn seiner Profikarriere hat der 25-Jährige mit dem außergewöhnlichen Talent alles erreicht: 13 Weltrekorde, fünf Weltmeistertitel sowie zwei olympische Goldmedaillen. Duplantis strahlt ein „Golden Boy“-Image aus, ohne abgehoben zu wirken.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/ALINA SMUTKO Shelly-Ann Fraser-Pryce und Sha'Carri Richardson (im Hintergrund)

100 Meter Lauf: Shelly-Ann Fraser-Pryce 2008 hatte sie in Peking über die 100 Meter mit 21 ihre erste von drei Olympia-Goldenen gewonnen. 17 Jahre später, mittlerweile 38 Jahre alt und Mutter eines siebenjährigen Sohnes, tritt Shelly-Ann Fraser-Pryce bei der WM ein letztes Mal an. Der jamaikanische Superstar hätte voriges Jahr bei den Spielen von Paris einen Kreis schließen können, doch kurz vor dem 100-Meter-Halbfinale musste sie ihren Start zurückziehen. Sie war aus ihrer Routine geraten, fühlte sich nicht fit zu starten, erklärte sie später. Bei den Medaillen kann sie diesmal wohl nicht mitreden. Die amtierende Weltmeisterin und Olympiazweite Sha’Carri Richardson peilt im Finale (15.13 Uhr) das Podium ebenso an wie die heuer ungeschlagene Jahresbeste Melissa Jefferson-Wooden und Olympiasiegerin Julien Alfred aus St. Lucia.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/TIL BUERGY Noah Lyles

100- und 200-Meter-Lauf: Noah Lyles Er ist Star der Sprintszene in der Ära nach Usain Bolt – auf der Bahn ebenso wie daneben – nicht zuletzt seit der Netflix-Serie „Sprint“. Mit auffälligen Outfits, Frisuren oder Fingernägeln, seiner offenen Art und seiner Liebe zur Show bringt der 28-Jährige Glamour und Aufmerksamkeit in die Leichtathletik. Sportlich hat der US-Sprinter längst geliefert: Weltmeister über 100 und 200 Meter, Olympiasieger über 100 Meter in Paris und US-Rekordhalter über 200 Meter mit 19,31 Sekunden. In Tokio stand er schon 2021 auf dem Olympiapodest, als er Bronze über 200 Meter gewann. Vier Jahre später reist er mit Selbstvertrauen und Starfaktor zu den Titelkämpfen: Bei der WM gilt Lyles sowohl am Sonntag über die 100 als auch am Freitag (15.06) über die 200 Meter als Topfavorit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Dylan Martinez Jaroslawa Machutschich

Hochsprung: Jaroslawa Mahutschich Manchmal liegt sie einfach nur da. Zwischen den Sprüngen nimmt Jaroslawa Mahutschich ihre Matte, wickelt sich in ihren Schlafsack und schaut in die Luft. Nur, um Energie zu sammeln für die nächste Top-Höhe. So fliegt die 23-jährige Hochspringerin seit Jahren von Titel zu Titel. Mit 18 gewann sie ihre erste WM-Medaille (Silber) in Doha. Inzwischen ist sie mehrfache Welt- und Europameisterin sowie Olympiasiegerin und Favoritin im Finale nächsten Sonntag (12.30). Im Vorjahr brach die Ukrainerin – die den Krieg in ihrer Heimat immer wieder thematisiert – mit 2,10 Metern Stefka Kostadinovas Rekord von 2,09 m nach fast 37 Jahren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Issei Kato Jakob Ingebrigtsen

1.500 und 5.000 Meter: Jakob Ingebrigtsen Der Norweger ist sportlich ein Ausnahmeläufer – und ein Athlet, der polarisiert. Gedrillt vom Vater lief er schon als Teenager zu Weltklasseleistungen auf. Später machte er Vater Gjert den Prozess wegen dessen Trainingsmethoden, schon lange zuvor war es zum Bruch gekommen. Auf der Bahn gilt Ingebrigtsen als taktisch brillant und kompromisslos, daneben aber auch als selbstbewusst bis arrogant. Sportlich sprechen die Erfolge des 24-jährigen Norwegers für sich: Olympiasieger über 1.500 Meter in Tokio, dazu WM- und EM-Titel über 1.500 und 5.000 Meter, Europa- und Weltrekorde. In Paris verpokerte er seine Medaille über 1.500 Meter und wurde Vierter, hatte aber mit Gold über 5.000 Meter die Antwort parat. Ob gefeiert oder kritisiert – an Ingebrigtsen führt im Mittel- und Langstreckenlauf kein Weg vorbei.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK Femke Bol

400 Meter (Hürden oder ohne): Femke Bol Die 25-jährige Niederländerin ist ein Ausnahmetalent auf der Bahn – mit und ohne Hürden. Über 400 Meter Hürden stieg sie früh in die Weltspitze auf, gewann WM- und EM-Titel, gewann in Tokio Olympiabronze und in Paris einen ganzen Medaillensatz in Staffel (Gold und Silber) und Einzel (Bronze). Sie führte die Staffeln zu neuen Höhen und hält den Hallenweltrekord über 400 Meter.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Denis Balibouse Neeraj Chopra