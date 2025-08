Rempelei im Ziel: Sprintstars gerieten aneinander

Die Sprintstars Noah Lyles und Kenny Bednarek lieferten sich nach dem 200-Meter-Rennen bei den US-Trials in Eugene einen handfesten Streit. Lyles, der in Eugene in 19,63 Sekunden vor Bednarek gewann, hatte seinem langjährigen Rivalen einen provokanten Blick zugeworfen. Daraufhin kam es zu einem hitzigen Wortgefecht und einem Schubser von Bednarek in den Rücken von Lyles. Bednarek warf dem 100-Meter-Olympiasieger unsportliches Verhalten vor: „Es geht um Respekt“, sagte der 26-Jährige und fügte hinzu: „Wie ich schon gesagt habe, Noah bleibt eben Noah.“