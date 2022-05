Mehrkampfmeeting in Götzis topbesetzt, aber ÖLV-Stars fehlen erneut

Das Mehrkampfmeeting in Götzis wartet am Wochenende auch bei seiner 47. Auflage mit internationalen Stars auf. Die heimischen Asse Ivona Dadic, Verena Mayr, Sarah Lagger und Dominik Distelberger fehlen hingegen. In ihrer Abwesenheit wollen die Siebenkämpferinnen um Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson erste Topmarken im WM-Jahr anschreiben. Das Feld der Zehnkämpfer führt Olympiasieger Damian Warner an, der seinen siebenten Erfolg im Mösle-Stadion anpeilt.

"Götzis ist ein spezieller Platz für mich, ich komme seit 2012 hierher. Natürlich will ich meinen Trend fortsetzen und hoffentlich kann ich Sieg Nummer sieben einfahren", betonte Warner am Freitag. Im Idealfall will der Kanadier auch die im Vorjahr nur knapp verpasste Schallmauer von 9.000 Punkten schaffen.