Nächster Karrieresprung: Dreisprung-Ass Kingley darf zur Diamond League

Kingley feiert sein Debüt auf der höchsten internationalen Wettkampf-Ebene am Freitag in Monaco . Der Schützling von Roland Werthner bekommt es bei seiner Premiere auch mit dem Führenden der Jahresbestenliste, Andy Diaz Hernandez zu tun, der heuer bereits 17,80 Meter weit gesprungen ist.

Kingley hat in dieser Saison einen enormen Leistungsschub gemacht und die alte österreichische Bestmarke von Alfred Stummer (16,57m) regelrecht pulverisiert.

Mit seiner Rekordweite von 16,85 Metern scheint der 23-Jährige im Jahresweltranking auf Position 25 auf. Von den Top 15 trennen Kingley nur wenige Zentimeter.

Ehrung in Linz

Nach seinem Auftritt in der Diamond League wird der Dreispringer am 20. Juli im Rahmen des World-Jump-Day im Linzer Transdanubia Athletic Sport-Zentrum an den Start gehen. In diesem Rahmen wird Kingley auch für seinen Rekord geehrt.