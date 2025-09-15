Meldung aus Pakistan: Dahlmeiers Leichnam soll nun doch geborgen werden

Eigentlich war es Laura Dahlmeiers Wunsch, auf dem Berg zu bleiben, der ihr Schicksal wurde. Sollte ihr Körper im Karakorum-Gebirge zurückgelassen werden, wo sie am 28. Juli bei einer Expedition am Laila Peak von einem Steinschlag getroffen und beim Abseilen tödlich verletzt worden war.

„Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen. Dies ist auch im Sinne der Angehörigen“, hatte ihr Management damals erklärt.