Meisterlich: LASK mit klarem Sieg zum Saisonauftakt

Titelverteidiger LASK ist mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den GAK erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Vor 13.241 Zuschauern brachte Samuel Adeniran die Linzer mit einem Doppelpack (20., 29./Elfmeter) bereits vor der Pause auf Kurs. Christoph Lang sorgte in der 79. Minute für den Endstand.

Die Mannschaft von Dietmar Kühbauer dominierte die Partie von Beginn an. Adeniran prüfte GAK-Neuzugang Cican Stankovic schon früh, ehe er nach einer Flanke von Kasper Jörgensen per Kopf zur Führung traf. Wenig später verursachte Donovan Pines mit einem Foul an Krystof Danek einen Elfmeter, den Adeniran sicher verwertete.