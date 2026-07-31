Meisterlich: LASK mit klarem Sieg zum Saisonauftakt
Titelverteidiger LASK ist mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den GAK erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Vor 13.241 Zuschauern brachte Samuel Adeniran die Linzer mit einem Doppelpack (20., 29./Elfmeter) bereits vor der Pause auf Kurs. Christoph Lang sorgte in der 79. Minute für den Endstand.
Die Mannschaft von Dietmar Kühbauer dominierte die Partie von Beginn an. Adeniran prüfte GAK-Neuzugang Cican Stankovic schon früh, ehe er nach einer Flanke von Kasper Jörgensen per Kopf zur Führung traf. Wenig später verursachte Donovan Pines mit einem Foul an Krystof Danek einen Elfmeter, den Adeniran sicher verwertete.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der LASK spielbestimmend, vergab zunächst aber weitere Chancen. Ab der 67. Minute feierte ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf sein Bundesliga-Debüt für die Linzer.
Vom GAK kam offensiv lange Zeit kaum etwas. Die beste Möglichkeit auf den Ehrentreffer vergab Alexander Hofleitner nach einer Standardsituation per Kopf.
Christoph Lang entschied die Partie nach einem Grazer Ballverlust mit dem 3:0 endgültig. Überschattet wurde der klare LASK-Erfolg lediglich davon, dass GAK-Torhüter Cican Stankovic nach dem Schlusspfiff von einem Gegenstand am Kopf getroffen wurde.
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