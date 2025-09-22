Aus in der Quali: Verpatzte WM für Kletter-Star Jessica Pilz

Die Kletter-WM in Seoul ist für Jessica Pilz vorbei, noch ehe sie richtig begonnen hat. Für die zweifache Weltmeisterin und Olympia-Dritte von Paris (2024) kam im Vorstieg bereits in der Qualifikation das frühe Aus.

Die 28-jährige Niederösterreicherin musste sich mit dem 28. Platz begnügen und verpasste den Aufstieg in die nächste Runde. Pilz hatte sich in diesem Jahr mit einer hartnäckigen Handverletzung herumgeschlagen und war zuletzt auch im Weltcup nie im Spitzenfeld zu finden gewesen.

"Nach den letzten Weltcups wusste ich, dass es knapp werden könnte. Die Reise hat sich leider nicht gelohnt, aber das kann man im Voraus nicht wissen. Es ist schade, ich wäre gerne noch mindestens einmal geklettert", sagte Jessica Pilz.

Drei Österreicher gelang derweil der Einzug ins Semifinale (Top 24). Der sechsfache Weltmeister Jakob Schubert startete solide in die WM und belegte den achten Rang.

„Das Wichtigste ist, dass ich in der nächsten Runde bin", sagt der Tiroler Routinier.

Mit WM-Debütantin Flora Oblasser (16.) und Mattea Pötzi (18.) klettern auch zwei Frauen im Semifinale, das am Freitag auf dem Programm steht.