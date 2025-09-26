Sport

Kletter-Star Schubert verpasst eine WM-Medaille

Der Rekord-Weltmeister wurde in Seoul Siebenter. Die junge Flora Oblasser (17) zeigte mit Rang 8 auf.
Von Christoph Geiler
26.09.25, 14:03
Die fehlende Wettkampf-Praxis hat sich dann doch bemerkbar gemacht. Nach seiner monatelangen Verletzungspause ging Kletter-Star Jakob Schubert bei der WM in Seoul leer aus. Der Rekordweltmeister belegte am Freitag im Finale den siebenten Platz.

Der Titelverteidiger hatte das gesamte Frühjahr wegen einer hartnäckigen Fingerverletzung pausieren müssen und war vor der WM nur einen Wettkampf geklettert.

Im WM-Semifinale war Schubert noch auf dem dritten Platz gelandet, im Finale kam der 34-Jährige dann nicht mehr so weit.

Gold sicherte sich der Südkoreaner Dohyun Lee.

Flora Oblasser wurde WM-Achte

Eine starke Vorstellung lieferte Flora Oblasser: Die 17-jährige Tirolerin kraxelte bei ihrem WM-Debüt sensationell ins Finale und wurde am Ende Achte. Gold ging an die slowenische Titelfavoritin Janja Garnbret.

