Herzogenburgs Talente bei der Meisterschaft in St. Pölten im Einsatz
Die besten Speed-Kletterer Österreichs kommen am Samstag nach St. Pölten. Im Sportzentrum NÖ steigen die Staatsmeisterschaften in der Sparte Speed.
Ausgetragen werden die allgemeine Klasse sowie die Nachwuchsbereiche U13, U15 und U17.
Eine kurze Anreise haben die Kletterer aus Herzogenburg. Die konsequente Nachwuchsförderung des örtlichen Vereins zeigt Wirkung: So schaffte Johanna Nagl zuletzt einen neuen österreichischen Rekord.
Beim ersten Speedcup des Jahres gab es zwei Sieger und zwei zweite Plätze sowie einen dritten Platz.
Insgesamt stellen die Naturfreunde Herzogenburg seit Jänner sieben Nationalteam-Athleten.
Neben dem Aushängeschild Kevin Amon entwickeln sich viele Talente.
Hinter der Kletterhochburg Innsbruck hat sich Herzogenburg als einer der erfolgreichen Vereine etabliert.
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